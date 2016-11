Wenn es nach Google und Amazon geht, haben wir bald einen allzeit lauschenden Lautsprecher in der Wohnung stehen, den wir jederzeit mit Fragen löchern können. Aber wie sehr helfen die uns wirklich und gibt es außer um den Datenschutz noch andere Bedenken?

Seit vergangener Woche gibt es Amazons vernetzten Lautsprecher Echo mit eingebauter Assistentin auch in Deutschland und noch diese Woche soll der Google Konkurrent Home in den USA ausgeliefert werden. Die Geräte können einfache Fragen beantworten, und bestimmte Tätigkeiten ausführen, wie etwa Einkaufslisten anfertigen oder Wegbeschreibungen ausgeben. Die Geräte, die teilweise über 100 Euro kosten, sollen es dabei aber nicht belassen und langfristig die Ära der digitalen Assistenten einläuten.

Die Unternehmen erhoffen sich hier einen neuen Markt und ganz neue Möglichkeiten, mit ihren Kunden zu interagieren. Aber was können die digitalen Helfer überhaupt leisten und wo sind sie sinnvoll? Wie berechtigt sind die Datenschutzbedenken? Welche zusätzlichen Fähigkeiten von Echo, Home & in absehbarer Zeit zu erwarten sind und welche neuen Probleme auf uns zukommen, darüber diskutieren Kristina Beer (@bee_k_bee) und Martin Holland (@fingolas) mit Sven Hansen von c't in einer neuen Folge der wöchentlichen #heiseshow. Außerdem werden wir Amazon Echo in die Sendung holen und direkt selbst befragen.

Im Player ist die Sendung an dieser Stelle ab Donnerstag 12 Uhr live zu sehen, nach der Sendung auch zum Nachgucken:

Fragen an die Moderatoren und Gäste können während der Sendung im heise-Forum oder auf Twitter (Hashtag #heiseshow) gestellt werden. Auch auf Youtube wird neben dem Livestream immer rege diskutiert, dort können ebenfalls Fragen in die Sendung gestellt werden.

Fragen und Kommentare, die nicht während der Live-Sendung an uns gesendet werden, notieren wir uns, wir versuchen, diese in die aktuelle Sendung einzubinden. Auch sind Themenvorschläge für die nächste Ausgabe zwischen den Sendungen jederzeit willkommen.

