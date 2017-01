Autonome Fahrsysteme und Elektroautos erobern wieder die Elektronikmesse CES in Las Vegas, aber auf deutschen Straßen bleiben sie die Ausnahme. Wie der Stand der Dinge ist und die Erwartungen aussehen, besprechen wir in einer neuen #heiseshow.

Obwohl sich gegenwärtig schon einige Konzepte für das Auto der Zukunft herausschälen, bleibt der Automarkt davon relativ unbeeindruckt. Elektroautos sind in Deutschland weiter eine äußerst kleine Minderheit und die Hände der Autofahrer sollten auch weiterhin am Lenkrad bleiben. Das soll sich mit Fortschritten bei Elektroautos und vor allem beim Autonomen Fahren aber bald ändern. Trotzdem sollen Verbrennungsmotoren in absehbarer Zeit zum Auslaufmodell werden, genauso wie Fahrer, die ihr Vehikel noch selbst steuern. So zumindest die Vorhersagen.

Aber inwieweit stimmt das überhaupt? Ist es wirklich nur noch eine Frage der Zeit und nicht mehr des Ob? Wie weit sind wir inzwischen bei Elektroautos und steht die Industrie wirklich vor tiefgreifenden Veränderungen, wie sie PR-mächtige Akteure wie Tesla und nun auch Faraday Future prophezeien? Sind autonome Autos schon in Reichweite und wann werden sie die Autobahnen erobern? Können Gesetze und internationale Verträge schnell genug angepasst werden, oder ist das vielleicht doch noch nicht nötig?

Zwar war das vergangene Jahr eines der autonomen Autos, aber trotzdem scheinen sie trotzdem weiterhin Zukunftsmusik. Ob das wirklich so ist und wie der Stand bei Elektroautos ist, besprechen Kristina Beer (@bee_k_bee) und der stellvertretende Chefredakteur Jürgen Kuri (@jkuri) mit Axel Kossel aus der c't-Redaktion.

