Mit dem Urteil, dass Links auf rechtswidrige Inhalte im Netz selbst rechtswidrig sein können, hat der Europäische Gerichtshof für Aufmerksamkeit gesorgt. Wir besprechen, was sich für Nutzer ändert und wollen eine zweites wichtiges Urteil analysieren.

Der Europäische Gerichtshof hat vergangene Woche Links auf rechtswidrige Inhalte untersagt, zumindest unter bestimmten Umständen. Damit wurde zwar frühere Rechtssprechung präzisiert, aber auch Unsicherheit geschaffen. Denn Internetnutzer fragten sich, wie sie Inhalte etwa auf Urheberrechtsverletzungen prüfen sollen, bevor sie etwas verlinken. Der Gerichtshof versuchte in seinem Urteil darauf einzugehen, dürfte aber nicht jede Unklarheit beseitigt haben.

Außerdem will das gleiche Gericht am Donnerstag kurz vor Sendungsbeginn sein Urteil im jahrelangen Streit um die deutsche Störerhaftung bekanntgeben. Gegen die hatte sich zuvor der zuständige EU-Generalanwalt ausgesprochen, aber solch einer Vorentscheidung waren die Luxemburger Richter entgegen der allgemeinen Praxis auch schon im Link-Urteil nicht gefolgt. Eine Überraschung ist also durchaus möglich.

In der heise Show sprechen Martin Holland (@fingolas) und Kristina Beer (@bee_k_bee) mit Holger Bleich (@corona100) von der c't über das Urteil und welche Konsequenzen es für Internetnutzer haben kann. Außerdem werden sie – wenn möglich – auf das bis dahin erwartete Urteil des Europäischen Gerichtshofs zur deutschen Störerhaftung eingehen.

