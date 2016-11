Auch zwei Wochen nach der US-Präsidentschaftswahl wird weiter über den Einfluss sogenannter Fake News auf das Wahlergebnis diskutiert. Wie problematisch die Falschnachrichten aber überhaupt sind, besprechen wir in einer neuen Folge unserer #heiseshow.

Am Mittwoch hat die Bundeskanzlerin die seit den US-Präsidentschaftswahlen geführte Diskussion über sogenannte Fake News in den Bundestag und damit endgültig nach Deutschland geholt. Sie plädierte für eine Debatte über die absichtlich falschen oder stark verzerrten Texte, die wie Nachrichten aufgemacht sind, und deren Einfluss auf die öffentliche Meinungsbildung. Im US-Wahlkampf hatte sich gezeigt, das Einzelne mit solchen Texten einiges an Geld verdienen können, wenn die sich etwa über Facebook viral verbreiten. Dazu brauchen sie etwa besonders reißerische Überschriften oder besonders sensationelle Inhalte, um die Wahrheit geht es dabei nicht.

Aber wie groß ist das Problem wirklich und geht es um mehr als nur eine reflexhafte Schuldzuweisung durch die, die über den Wahlsieg Donald Trumps unglücklich sind? Was überhaupt bedeutet Fake News und wer entscheidet, ab wann eine Nachricht "fake" ist? Sollten Facebook und Google das wirklich selbst entscheiden und damit ihrerseits Einfluss auf die Meinungsbildung nehmen? Ist es sinnvoll, wenn sich jetzt auch der Gesetzgeber in Deutschland mit dem Thema befasst und was kann das bringen?

Diese und noch viel mehr aktuelle Fragen auch der Zuschauer besprechen Kristina Beer (@bee_k_bee) und Martin Holland (@fingolas) mit c't-Redakteur Holger Bleich (@corona100).

