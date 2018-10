heiseshow: iPhone, Galaxy, Pixel & Co. – Was ist 2018 das beste Smartphone?

2018 ist geschafft – zumindest in Bezug auf Smartphones: Von wenigen Ausnahmen abgesehen sind die diesjährigen Flaggschiffe der Hersteller vorgestellt und wer sich neu eindecken will, kann mit dem Vergleichen beginnen. Revolutionäres haben Samsung, Google, Huawei & Co. nicht vorgestellt, abgesehen vielleicht vom Preis, den Apple für das neue Spitzen-iPhone verlangt. Zum zehnten Geburtstag von Android heißt es inzwischen Evolution statt Revolution, aber auch die bringt spannenden Neuerungen. Den Stand der Dinge im Smartphone-Markt besprechen wir.

Was unterscheidet die absoluten Spitzen-Smartphones von der Mittelklasse, wo setzen sich die Flaggschiffe ab? Wie groß sind die Unterschiede zu den Vorgängern wirklich? Auf welche Bereiche konzentrieren sich die Hersteller bei der Weiterentwicklung, welche bleiben außen vor? Wer mischt den Markt auf und wer kommt einfach nicht mehr mit? Was erwartet uns in den nächsten Jahren und wohin geht die Reise? Welche Auswirkungen werden die neuen Lizenzbedingungen für Android haben, die Ende Oktober kommen sollen?

Diese und viele weitere Fragen auch der Zuschauer bespricht Martin Holland (@fingolas) aus dem Newsroom mit Jörg Wirtgen (@jockel70) und Hannes Czerulla (@Hannibal4885) aus der c't-Redaktion live in einer neuen Folge der #heiseshow.

