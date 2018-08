Die DSGVO ist zwar seit mehr als zwei Jahren in Kraft, endgültig wirksam wurde sie aber vor zwei Monaten – Zeit für eine erste Bilanz.

Seit Ende Mai gilt die EU-Datenschutzgrundverordnung und die anfängliche Aufregung scheint sich gelegt zu haben. Die Flut an DSGVO-Mails ist versiegt, einige US-Zeitungen bleiben für Europäer gesperrt und in den USA wird darüber diskutiert, wie auf die Regelungen der Alten Welt reagiert werden kann. Der Streit um Domainregistrare dauert derweil an und erste Räuberpistolen scheinen die Angst vor einem neuen Abmahnwahnsinn zu bestätigen. Gleichzeitig sieht das Internet aus wie vorher, tiefgreifende Veränderungen scheinen ausgeblieben.

Wie genau steht es denn nun um die DSGVO? Waren die heftigen Debatten rund um das Wirksamwerden übertrieben? Was ist aus dem Blogsterben geworden, wie umfangreich war es wirklich? Gibt es die vielbefürchtete Abmahnwelle und wer ist besonders gefährdet? Welche Probleme bestehen weiterhin und gibt es Lösungsansätze? Und kann die DSGVO zu einem Vorbild für die Welt werden, oder lacht die eher über die Europäer?

Diese und viele weitere Fragen auch der Zuschauer bespricht Martin Holland (@fingolas) mit Holger Bleich (@corona100) aus der c't-Redaktion dem Justiziar von Heise Medien, Jörg Heidrich (@dasgesetzbinich) live in einer neuen Folge der #heiseshow.

