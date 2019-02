heiseshow, live ab 12 Uhr: Backup als bester Schutz – Was fällt so schwer?

Wenn es um Schutz vor Datenverlust geht, hilft nichts besser als ein Backup – und trotzdem schreckt das Thema viele irgendwie ab. Gegen vernünftiges und sicheres Backup spricht wohl vor allem eines: die Bequemlichkeit. Hat man die überwunden, kommen gleich die nächsten unbequemen Fragen: das "Wie?" ist oftmals gar nicht so einfach zu beantworten.

Doch die Vorteile sind so immens, dass am Ende kein Weg am Backup vorbei führt: Jede*r fängt besser noch heute mit den regelmäßigen Datensicherungen an. Was dabei zu beachten ist und welche Alternativen es gibt, besprechen wir.

Welche Möglichkeiten gibt es und was sind jeweils die Vorteile? Wann ist ein Backup wirklich sicher, worauf sollte man unbedingt achten? Wie lassen sich Backups automatisieren und womit sollte man anfangen? Welche Software ist zu empfehlen, welche Hardware sollte es sein? Lohnt sich das Sichern in der Cloud? Wie sieht es aus mit Smartphones und Tablets? Welche Fehler passieren häufig und wie lassen sich die vermeiden? Und wie kann man betreute Rechner etwa der Familie zumindest grundlegend absichern?

Darüber und über viele weitere Fragen auch der Zuschauer sprechen Kristina Beer (@bee_k_bee) und Martin Holland (@fingolas) aus dem Newsroom von heise online live mit c't-Redakteur Lutz Labs, in einer neuen Folge der #heiseshow.

Fragen an die Moderatoren und Gäste können während der Sendung im Youtube-Chat, im heise-Forum, bei Facebook oder auf Twitter (Hashtag #heiseshow) gestellt werden.

Fragen und Kommentare, die nicht während der Live-Sendung an uns gesendet werden, notieren wir uns. Wir versuchen, diese in die aktuelle Sendung einzubinden. Auch sind Themenvorschläge für die nächste Ausgabe zwischen den Sendungen jederzeit willkommen.

