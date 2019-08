heiseshow, live ab 12 Uhr: Chinas technologischer Vorsprung – was kommt da auf uns zu?

China ist zwar immer noch die Werkbank der Welt, aber daneben auch schon weit fortgeschritten auf dem Weg ins Datenzeitalter über das wir hierzulande oft noch diskutieren. Besucher des Reichs der Mitte sind immer wieder erstaunt, wie es in den Städten dort aussieht und wie weit sich das Land von dem Bild entfernt hat, das hierzulande noch oft vorherrscht. Gleichzeitig gibt es aber auch immer wieder Sorgen, dass vor allem die Herrschenden der Kommunistischen Partei Technik-Dystopien in Bezug auf Überwachung und Künstliche Intelligenz nicht als Abschreckung, sondern Anleitung verstehen.

Michael Link hat nach seinem Besuch der CES Asia in Shanghai viele dieser Punkte für c't zusammengefasst und zweispältige Eindrücke formuliert, über die wir nun mit ihm sprechen wollen. Welchen Eindruck hatte er von Shanghai, welche IT-Themen standen auf der dortigen CES im Vordergrund? Wie geht man in China mit Technik um, welche Erwartungen werden an IT gestellt. Gibt es überhaupt ähnliche Bedenken wie hierzulande? Wo steht das Land technisch und wie ist der große Erfolg in den vergangenen Jahrzehnten zu erklären? Was könnten die Entwicklungen im Reich der Mitte für uns und die IT im Westen bedeuten? Welche Schattenseiten gibt es?

Darüber und über viele weitere Fragen auch der Zuschauer sprechen Jürgen Kuri (@jkuri) und Martin Holland (@fingolas) aus dem Newsroom von heise online live mit c't-Redakteur Michael Link in einer neuen Folge der #heiseshow.

