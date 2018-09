heiseshow, live ab 12 Uhr: Die unendliche Geschichte Breitbandausbau

DSL -Tarifvergleich Anzeige Vorwahl Datenrate DSL 6000 DSL 16000 DSL 25000 DSL 50000 DSL 100000

Auch wenn seit Jahren davon geredet wird, kommt der Breitbandausbau in Deutschland einfach nicht in Fahrt. Inzwischen scheint der Wille zwar vorhanden und die vorgesehenen Kassen sind gut gefüllt, aber jetzt gibt es ganz andere Hindernisse: Es gibt nicht genügend Personal, um die Leitungen für schnellere Internetverbindungen in die Erde zu bekommen. Und so wird auf dem Weg zum Gigabit-Netz ein Etappenziel nach dem anderen gerissen. Derweil kitzelt die Telekom mit immer neuen Methoden noch etwas mehr Geschwindigkeit aus den bestehenden Kupfernetzen.

Wie der Stand der Dinge ist, besprechen wir in einer neuen #heiseshow: Wo kommt der Ausbau voran, wo hapert es besonders? Was ist Super-Vectoring, mit dem die Telekom jetzt wirbt? Mit welcher Geschwindigkeit gehen die Deutschen überhaupt online? Wie sieht das im internationalen Vergleich aus? Wie unterscheiden sich die klassischen Techniken von der Glasfaser? Wie lange wird es wohl dauern, bis überall Glasfaser liegt, oder ist das gar nicht das Ziel?

Diese und viele weitere Fragen auch der Zuschauer besprechen Martin Holland (@fingolas) und Volker Briegleb (@briegleb) aus dem Newsroom mit Urs Mansmann (@Urs_Mansmann) aus der c't-Redaktion live in einer neuen Folge der #heiseshow.

