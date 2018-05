Seit Tagen sorgen die Veröffentlichungen zu Efail und gravierenden Schwächen in der Verschlüsselung von E-Mails für Diskussionen. Wie schlimm die Situation ist und wie es jetzt weitergeht, besprechen wir in einer neuen #heiseshow.

Die gängigen Standards zur Verschlüsselung von E-Mails, PGP und S/MIME können die Sicherheit derart geschützter Nachrichten nicht in ausreichendem Maße sicherstellen. Das hat ein Forscher-Team aus Deutschland herausgefunden und die Details Anfang der Woche öffentlich gemacht. Ein Angreifer, der Efail ausnutzt, müsste verschlüsselt verschickte E-Mails abfangen und manipulieren können, um sich darüber Zugang zumindest zu Teilen des Klartexts der Nachricht zu verschaffen. Für S/MIME bedeuten die Details einen noch schwereren Schlag als für PGP, aber insgesamt müssen die Protokolle besser die Integrität der verschlüsselten Mails sicherstellen.

Nun gibt es nicht nur rund um die Lücke viele Fragen, sondern auch um die vieldiskutierten Umstände der Veröffentlichung. Sollte man jetzt – erst einmal – aufhören, verschlüsselte E-Mails zu verschicken? Muss Software deinstalliert werden? Wie sieht es mit Gegenmaßnahmen der Anbieter aus, was ist bereits vorab geschehen? Wie sinnvoll sind Empfehlungen, die Dienste zu wechseln? Und, was ist bei der Veröffentlichung der Details schief gelaufen? Warum geben Sicherheitsforscher Erkenntnisse zu Lücken vorab auch an Medien und andere Organisationen weiter?

Diese und viele weitere Fragen auch der Zuschauer besprechen Martin Holland (@fingolas) und Fabian Scherschel (@fabsh) live in einer neuen Folge der #heiseshow.

