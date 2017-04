Facebook streckt seine Fühler in alle Richtungen aus, will Entertainment, Informationen und diverse Kommunikationskanäle bieten. Welche Techniken das Netzwerk verfügbar macht und was das für die Nutzer bedeutet, besprechen wir in einer neuen #heiseshow.

Unambitioniert oder unerfolgreich kann Facebook nicht genannt werden. Das soziale Netzwerk hat momentan mehr als 1,8 Milliarden aktive Nutzer und zeigt bisher keine Anzeichen von Ermüdung, wenn es um die Weiterentwicklung seiner Dienste geht. Das kann derzeit sehr genau auf der Entwicklerkonferenz F8 beobachtet werden.

Dort zeigt das Unternehmen unter anderem, wie Augmented Reality bald für Fotos genutzt werden oder auch Virtual Reality für ein neues Kommunkationserlebnis unter Freunden sorgen könnte. Das soziale Netzwerk bringt so auch Nutzern AR und VR näher, die sich ansonsten weniger mit den Techniken beschäftigen würden.

Mit seinen mannigfaltigen Bots und seinen Tochter- sowie Partnerdiensten – dem Facebook Messenger, Whatsapp und Instagram – sorgt das soziale Netzwerk außerdem dafür, dass eingefleischte Nutzer kaum noch das Facebook-Universum verlassen müssen, wenn sie zum Beispiel Musik hören oder mit dem Support einer Firma sprechen wollen. Auch in diesen Bereichen baut Facebook seine Dienste fortlaufend und teils aggressiv gegen die Konkurrenz aus.

Was das für die Nutzer bedeutet und was das soziale Netzwerk mittlerweile alles kann, anbietet oder auch welche Entwicklungen es anschiebt oder abwürgt, diskutieren Martin Holland (@fingolas) und Kristina Beer (@bee_k_bee) mit Jan-Keno Janssen (@elektroelvis) live um 12 Uhr in einer neuen #heiseshow.

Fragen an die Moderatoren und Gäste können während der Sendung im Youtube-Chat, im heise-Forum, bei Facebook oder auf Twitter (Hashtag #heiseshow) gestellt werden.

Fragen und Kommentare, die nicht während der Live-Sendung an uns gesendet werden, notieren wir uns, wir versuchen, diese in die aktuelle Sendung einzubinden. Auch sind Themenvorschläge für die nächste Ausgabe zwischen den Sendungen jederzeit willkommen.

