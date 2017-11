Das jüngste Update für Ubuntu brachte nicht nur die Abkehr vom Unity-Desktop, sondern weitere erhebliche Veränderungen. Was das für die Nutzer bedeutet und über die Herangehensweise von Canonical aussagt, besprechen wir in der #heiseshow.

Die aktuelle Version 17.10 von Ubuntu bringt nicht nur die Rückkehr zu Gnome als Standard-Desktop, sondern auch den Umstieg auf die Wayland Display Architecture und eine weitere Hinwendung zum Paketformat Snap. Das machte das Update zu einem der spannendsten in der Geschichte der Distribution, die über die Linux-Gemeinde hinaus wohl am bekanntesten sein dürfte. Vor allem mit dem Abschied vom hauseigenen Unity-Desktop hat Canonical einmal mehr ein Experiment aufgegeben, das sich mangels Übernahme durch andere Linux-Distributionen nicht durchsetzen konnte.

Angesichts dessen wollen wir besprechen, was die Änderungen in Ubuntu für die Nutzer bedeuten und wie stark sie sich umgewöhnen müssen. Nähert sich Canonical mit dem Abschied von Unity wieder an die Linux-Community an oder zeigt Snap, dass das Unternehmen trotz der vielen Misserfolge an selbst entwickelte Schlüsseltechniken glaubt? Warum ist Unity eigentlich gescheitert? Was verspricht sich Canonical von Snap? Wohin geht es jetzt mit Ubuntu und was bedeutet das für Linux?

All diese und weitere Fragen auch unserer Zuschauer besprechen Jürgen Kuri (@jkuri) und Martin Holland (@fingolas) mit c't-Redakteur Thorsten Leemhuis (@thleemhuis) in einer neuen #heiseshow.

