heiseshow, live ab 12 Uhr: Handyverbot an Schulen – Ist das nötig?

In Frankreich ist es den meisten Schülern seit diesem Schuljahr untersagt, ihr Handy mitzubringen. Das soll die Ablenkung verringern und Schülern die Konzentration auf das Wesentliche erleichtern. Was im zentralistischen Frankreich geht, ist in der Bundesrepublik mit seiner föderalen Struktur nicht so leicht. Doch auch hierzulande wird über den Umgang vor allem mit den internetfähigen Geräten im Klassenzimmer diskutiert und in der aktuellen c't fordert Präsident des Deutschen Lehrerverbandes ein einheitliches Handyverbot für Schüler bis 14 Jahren. Aber ist solch ein allgemeines Verbot der richtige Weg?

Auch in der c't-Redaktion wird das Thema kontrovers diskutiert und deswegen möchten wir einmal die verschiedenen Argumente zusammentragen. Was genau wurde überhaupt in Frankreich beschlossen und wie kommt der Beschluss an? Wie ist die Gesetzeslage in den deutschen Bundesländern? Welche Studien gibt es zu den Auswirkungen von Handynutzung in der Schule? Gehören die Mobilgeräte nicht zur modernen Welt und sollte das Bildungswesen deswegen nicht auch darauf eingehen, statt sie zu verbannen? Für welche Probleme werden die Geräte eigentlich verantwortlich gemacht und ist das berechtigt?

Diese und viele weitere Fragen auch der Zuschauer besprechen Jürgen Kuri (@jkuri) und Martin Holland (@fingolas) aus dem Newsroom mit Dorothee Wiegand aus der c't-Redaktion live in einer neuen Folge der #heiseshow.

