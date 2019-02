heiseshow, live ab 12 Uhr: KI siegt auch in Starcraft 2 – Wie weit sind wir?

Künstliche Intelligenz ist weiterhin eines der wichtigsten Themen in der IT-Welt, aber anders als bei anderen Hypes gibt es hier auch tatsächlich Entwicklungssprünge. Sichtbar wurde das zuletzt, als eine KI der Google-Tochter DeepMind in dem Echtzeitstrategiespiel StarCraft 2 einige beeindruckende Siege einfahren konnte. Der E-Sport-Titel gilt als die bislang komplexeste Herausforderung im Duell Mensch vs. Maschine, in der sich die Maschine durchsetzen konnte – auch wenn DeepMind auch Niederlagen einstecken musste.

Angesichts dieses neuen Meilensteins wollen wir einmal mehr den Stand der KI-Forschung beleuchten: Was genau macht Starcraft 2 so viel komplexer als Go und was bedeuten die Siege – aber auch die Niederlagen von DeepMind? Wie genau gelang der Google-Tochter der neuerliche Erfolg und was können andere KI-Forscher daraus lernen? Wie intelligent sind denn die KIs inzwischen? Inwieweit beruhen die aktuellen Erfolge auf mehr als nur wachsender Rechenleistung? Welche Strategien sind aktuell ganz besonders spannend und welches Duell Mensch vs. Maschine werden wir als nächstes sehen?

Darüber und über viele weitere Fragen auch der Zuschauer sprechen Jürgen Kuri (@jkuri) und Martin Holland (@fingolas) aus dem Newsroom von heise online live mit c't-Redakteurin Pina Merkert in einer neuen Folge der #heiseshow.

