LED-Displays erobern das Kino, bei Fernsehern müssen LCDs gegen OLEDs zurückstecken: Wie es aktuell bei Displays aussieht und was uns erwartet, diskutieren wir.

Wenn es um die Displays der Zukunft geht, ziehen LED-Displays gerade viel Interesse auf sich – mit Bildpunkten in "Mini" oder "Mikro". Kontraststarke, flinke, sehr helle und blickwinkelunabhängige LED-Displays wie "The Wall" von Samsung können es technisch mit OLEDs aufnehmen, sind aber noch sehr teuer. Vor allem ihre geringe Größe macht Schwierigkeiten, ist aber auch einer der Gründe, warum sie für AR-Headsets, Wearables und Fernseher interessant sind. Größere LEDs schicken sich derweil an, der traditionsreichen Kinoprojektion nach 120 Jahren den Garaus zu machen.

Angesichts dieser Entwicklung fragen wir Ulrike Kuhlmann aus der c't-Redaktion, wohin der Weg bei der Displaytechnik jetzt führt. Welche Technik steckt hinter den verschiedenen LED-Formaten und was unterscheidet sie von OLEDs? Wo kommen welche Displays zum Einsatz? Steht das Ende der Dominanz der organischen Displays bei High-End-Geräten bevor? Vor welchen Herausforderungen stehen die Hersteller gegenwärtig und welche Technik wird die lösen? Welche Schwierigkeiten gibt es vor allem bei den Mikro- und Mini-LEDs, die derzeit immer mehr in den Fokus rücken? Und was bedeutet die Einführung der LED-Bildwand für das Kino?

Diese und viele weitere Fragen auch der Zuschauer besprechen Jürgen Kuri (@jkuri) und Martin Holland (@fingolas) mit c't-Redakteurin Ulrike Kuhlmann live in einer neuen Folge der #heiseshow.

