heiseshow, live ab 12 Uhr: Nach den US-Wahlen – wie gehts weiter mit Trump, Technologiepolitik, sozialen Medien?

Die sogenannten Midterms, die Kongresswahlen zur Hälfte einer US-Präsidentschaft, sind vorbei - und die Demokraten konnten zumindest die Mehrheit im Repräsentantenhaus erobern. Es sind aber noch bei weitem genug Amerikaner von US-Präsident Trump überzeugt, um den Republikanern die Mehrheit im Senat zu sichern.

Was aber bedeutet das Ergebniss für die Teile der US-Politik, die Menschen weltweit und auch in Deutschland betreffen? Die USA sind ein gespaltenes Land, was auch durch die Sozialen Medien befördert wird. Ist das eine Situation, die wir in dieser Schärfe auch in Europa erleben? Was lässt sich dagegen unternehmen? Wie stellt sich die politische Situation in den USA dar, welche Bedeutung haben die Mehrheiten in Repräsentantenhaus und Senat?

Und wie geht es weiter mit der Technologiepolitik, mit der Forschung zum Klimawandel, mit der Netzpolitik (u.a. der Netzneutralität)? Verändern sich die politischen und regulatorischen Bedingungen für die GAFA-Konzerne (die Internetkonzerne aus dem Spektrum Google, Apple, Facebook, Amazon), die in letzter Zeit etwas unter Druck geraten sind? Was passiert in der Forschung zu autonomen Autos, was in der Weltraumforschung?

DIese und ähnliche Fragen sind Thema in einer neuen Folge der #heiseshow. Jürgen Kuri (@jkuri) diskutiert diese Fragen mit Isabel Grünewald von heise online, die lange in den USA gelebt hat, und mit Daniel AJ Sokolov (@newstik), dem US-Korrespondenten von heise online. Ihn schalten wir aus Washington D.C. zu, wo er sich gerade zu Interviews mit Technik-Experten und Wahlbeobachtern über die Midterms aufhält.

