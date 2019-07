heiseshow, live ab 12 Uhr: Neue Grafikkarten braucht das Land - wie geht's weiter mit den GPUs?

Nein, AMD steigt nicht ins Geschäft mit Navigationslösungen ein – am 7.7. startet AMD seine neuen Radeon-Grafikkarten mit Grafikprozessoren, die unter der Bezeichnung Navi 10 segeln. Die Navi-10-GPUs kommen mit einer überarbeiteten Architektur, AMD will bei den in 7 nm Strukturbreite bei TSMC gefertigten Prozessoren 50 Prozent mehr Leistung pro Watt und 130 Prozent mehr Leistung pro Quadratmillimeter gegenüber der noch in 14-nm-Technik hergestellten Vega64 erreicht haben. Da bleibt Nvidia natürlich nicht einfach ruhig: Selbst den Chipfertiger wechselt der AMD-Konkurrent, die kommenden GPUs sollen bei Samsung statt bei TSMC in einem 7-nm-Prozess mit EUV gefertigt werden. Bis es soweit ist, will man aber mit überarbeiteten Grafikkarten schon einmal den neuen AMD-Boliden Paroli bieten: Die Modelle der SUPER-Serie der GeForce-RTX-Grafikkarten enthalten im Vergleich zu den bisherigen RTX-Modellen der 2000er-Serie mehr Rechenkerne und erreichen entsprechend eine höhere 3D-Leistung.

Wer aber braucht all die Rechenleistung auf den Grafikkarten? Sind sie nur für Gamer interessant, die die neueste Hardware mit der höchsten Leistung für aktuelle Spiele benötigen? Was ist für den normalen PC-Nutzer oder den Gelegenheitsspieler an Grafikhardware überhaupt sinnvoll? Und wo geht die Entwicklung bei den Grafikprozessoren hin? Welche Rolle spielt Intel überhaupt noch, wenn sich AMD und Nvidia mit den neuesten GPUs einen Wettstreit liefern? Darüber und über die Leserfragen aus dem Live-Chat spricht Jürgen Kuri (@jkuri) von heise online mit Martin Fischer (@martin_fischer), langjähriger Grafikkarten-Spezialist bei heise online und c't, und mit Mark Mantel, bei heise online neu hinzugekommener Hardware-Nerd.

