heiseshow, live ab 12 Uhr: Streaming vs. Leinwand – wie get es weiter mit Netflix & Co.?

Erst haben Streaming-Dienste wie Netflix und Amazon Prime Video bei Serien eine Zeitenwende eingeläutet und den Markt kräftig aufgewirbelt, nun schicken sie sich an, das ganze bei Filmen zu wiederholen. Mehrere Dutzend Filme produziert allein Netflix jedes Jahr und hat damit schon alle Hollywood-Studios überholt.

Zwar sollen die vor allem die Attraktivität der eigenen Streaming-Plattform hochhalten, aber trotzdem will der Konzern mit den Titeln auch auf den renommierten Filmfestivals punkten. Gab es vergangenes Jahr noch ein Veto gegen Netflix in Cannes, heimste Netflix später einen Goldenen Löwen in Venedig ein. Der Widerstand gegen Netflix & Co. ist aber noch nicht gebrochen, wie auf der Berlinale zu beobachten ist.

Aber was wird eigentlich an Netflix kritisiert, was haben die Filmfestivals gegen den Streaming-Pionier? Was macht Netflix anders als die Konkurrenz, warum ist der Konzern künstlerisch so erfolgreich? Wie groß ist die Gefahr der Streamingdienste fürs Kino wirklich? Wie wird sich das Filmgeschäft verändern? Und kann Netflix es sich wirklich leisten, weiterhin so viele Inhalte zu produzieren und lizenzieren?

Darüber und über viele weitere Fragen auch der Zuschauer sprechen Jürgen Kuri (@jkuri) und Martin Holland (@fingolas) aus dem Newsroom von heise online live mit c't-Redakteur Jan-Keno Janssen (@elektroElvis), in einer neuen Folge der #heiseshow.

