heiseshow, live ab 12 Uhr: Streit über 5G – Wer will was?

Nach langem Hin und Her hat die Bundesnetzagentur die Vergabebedingungen für die 5G-Frequenzen festgelegt. Nun können interessierte Unternehmen eine Zulassung zur Auktion beantragen, im Frühjahr 2019 soll es dann losgehen. Vorher waren die Bedingungen noch einmal verschärft worden, was heftige Proteste der Mobilfunkbranche nach sich gezogen hat. Dabei ist eine vorher diskutierte Pflicht zum nationalen Roaming nicht enthalten, stattdessen will die Politik mehr Kooperation erzwingen. Erklärtes Ziel ist es, weiße Flecken auf der Landkarte der 5G-Abdeckung so klein wie möglich zu halten.

Doch worüber wird überhaupt gestritten? Was hat es mit den Vergaberegeln auf sich und was lässt sich daraus für den 5G-Ausbau erwarten? Wie wichtig ist der neue Mobilfunkstandard überhaupt und für welche Geräte ist er besonders wichtig? Welche Unternehmen werden sich wohl an der Versteigerung beteiligen, sind Überraschungen zu erwarten? Welche Aufgaben hat die Bundesnetzagentur außer der Versteigerung und was kommt da noch auf sie zu?

Diese und viele weitere Fragen auch der Zuschauer besprechen Jürgen Kuri (@jkuri) und Martin Holland (@fingolas) aus dem Newsroom von heise online mit Urs Mansmann (@Urs_Mansmann) aus der c't-Redaktion live in einer neuen Folge der #heiseshow.

