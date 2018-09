heiseshow, live ab 12 Uhr: TP-Link, AVM, Speedport – Die Qual der Router-Wahl

Warum es mit dem Breitbandausbau so schleppend läuft und mit welchen Tricks die Internetanschlüsse trotzdem schneller werden, haben wir vor zwei Wochen besprochen. Aber wie sieht es eigentlich in den Wohnungen aus? Zwar war das Ende des Routerzwangs vor zwei Jahren weniger umfassend als erhofft, trotzdem haben Kunden mehr Freiheiten, wenn es um das zentrale Element für den Internet-Zugang geht. Mit verschiedenen Funktionen werben Router-Hersteller auf dem größer gewordenen Markt nun um Kunden. Die müssen sich mit Mesh-Funktionen, WLAN-Standards und Latenzen beschäftigen.

Aber woran muss man wirklich denken, wenn man das Internet in der Wohnung verteilt? Ist das WLAN für alle Anwendungsfälle ausreichend, oder bleiben dem Netzwerkkabel noch Nischen? Worauf kommt es bei der Routerauswahl wirklich an, welche Funktionen sind Spielereien, auf die man verzichten kann? Was unterscheidet die Geräte und die Hersteller? Wohin geht die Entwicklung und was erwartet uns in Zukunft?

Diese und viele weitere Fragen auch der Zuschauer bespricht Martin Holland (@fingolas) aus dem Newsroom mit Ernst Ahlers und Dušan Živadinović aus der c't-Redaktion live in einer neuen Folge der #heiseshow.

Fragen an die Moderatoren und Gäste können während der Sendung im Youtube-Chat, im heise-Forum, bei Facebook oder auf Twitter (Hashtag #heiseshow) gestellt werden.

Fragen und Kommentare, die nicht während der Live-Sendung an uns gesendet werden, notieren wir uns. Wir versuchen, diese in die aktuelle Sendung einzubinden. Auch sind Themenvorschläge für die nächste Ausgabe zwischen den Sendungen jederzeit willkommen.

