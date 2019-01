heiseshow, live ab 12 Uhr: USA vs. Huawei – was soll das?

Der chinesische Telecom-Ausrüster und bekannte Smartphone-Hersteller Huawei steht derzeit mitten im Sturm des heftigen Handelskonflikts zwischen den USA und China. In zwei aktuellen Anklagen wirft die US-Regierung dem Konzern nicht nur versuchte Wirtschaftsspionage gegen T-Mobile vor sondern auch Verstöße gegen Sanktionen vor, die von den USA gegen den Iran verhängt wurden. Vor allem der zweite Fall erinnert an den chinesischen Telecom-Konzerns ZTE, den die Trump-Regierung vergangenes Jahr fast in die Knie gezwungen hatte.

Aber was ist eigentlich dran an den Vorwürfen? Warum ziehen manche Staaten nach, andere wie die Bundesrepublik aber nicht? Welche Parallelen gibt es zur Causa ZTE, welche Unterschiede? Welche Sicherheitsbedenken gibt es gegen Huawei, wie groß ist die Gefahr wirklich? Was wissen wir über den Einfluss der chinesischen Regierung auf Huawei? Und welche Bedeutung hat Huawei für den anstehenden Aufbau der 5G-Netze? Wie reagiert der Konzern selbst auf die Vorwürfe?

