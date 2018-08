Eigentlich ist RSS ideal, um im Internet den Überblick zu behalten, aber die wenigsten nutzen das. Warum das so ist und was dagegen hilft, besprechen wir.

RSS hat inzwischen schon eine lange Geschichte hinter sich, ist aber in den vergangenen Jahren eher ins Hintertreffen geraten. Wohl auch weil der Webstandard in vielerlei Hinsicht das Gegenmodell zu sozialen Netzwerken wie Facebook und Twitter ist, haben die Plattformen ihn weit zurückgedrängt. Und nicht erst seit dem Ende des beliebten Google Reader verliert RSS auch mächtige Unterstützer. Die ersten fürchten bereits den Tod von RSS, andere feiern kleine Hinweise auf eine Wiederbelebung. Ob die Netzgemeinde dem Standard zu einer Renaissance verhilft, muss sich aber noch zeigen.

Aber was genau unterscheidet RSS eigentlich so sehr von Facebook & Co.? Wie funktioniert die Technik und wie verbreitet ist sie wirklich? Welche Vorteile hat RSS gegenüber den sozialen Plattformen, mit welchen Nachteilen haben Nutzer zu kämpfen? Hat der Google Reader würdige Nachfolger gefunden? Warum gibt es niemanden von Einfluss, der sich des Standards annimmt und seine Verbreitung fördert? Wie steht es denn nun wirklich um RSS: Ist der Pessimismus berechtigt oder gibt es doch Grund zu Optimismus?

Diese und viele weitere Fragen auch der Zuschauer besprechen Jürgen Kuri (@jkuri) und Martin Holland (@fingolas) mit Jo Bager (@johoo) aus der c't-Redaktion live in einer neuen Folge der #heiseshow.

