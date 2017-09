Der Bundestag ist gewählt und es sieht so aus, als würde bald eine Koalition aus Union, FDP und Grünen regieren. Was das für Bürgerrechte und Digitalisierung hieße, aber auch wie der Online-Wahlkampf gelaufen ist, besprechen wir in einer neuen #heiseshow.

Deutschland hat gewählt und wenn auch nicht wirklich überraschend, so hat das Ergebnis doch heftige Reaktionen nach sich gezogen. Während die Volksparteien nach vier Jahren Großer Koalition drastisch an Stimmen verloren haben, haben die kleinen Parteien gewonnen, allen voran die nun drittstärkste Kraft im Parlament, die AfD. Viele Koalitionsmöglichkeiten gibt es nicht und da die SPD den Gang in die Opposition anstrebt, läuft es wohl auf die sogenannte Jamaika-Koalition aus Union, FDP und Grünen hinaus. Die gab es auf Bundesebene noch nie, trotzdem lässt sich aber zumindest vermuten, welche Richtung eine solche Koalition einschlagen würde.

Mit der Bundestagswahl geht auch eine Wahl zu Ende, die einerseits für Viele durch Langeweile geprägt war, aber andererseits auch durch eine beispiellose Wut auf die Regierung und Kanzlerin Angela Merkel – nicht nur in den sozialen Netzwerken. Warum haben die Wahlkämpfer keine richtige Antwort auf diese Wut gefunden, haben sie überhaupt danach gesucht? Welchen Einfluss hatten die Medien auf den Erfolg der quasi dauerpräsenten AfD? Was bedeutet das Absacken der großen Parteien und das Erstarken der inzwischen vier kleinen für die Republik? Und wie wird sich eine Jamaika-Koalition auf Themenkomplexe wie Bürgerrechte, auf Überwachung, Energiewende, Digitalisierung und Transparenz von Regierungshandeln auswirken?

All diese und weitere Fragen auch unserer Zuschauer besprechen Jürgen Kuri (@jkuri) und Kristina Beer (@bee_k_bee) mit c't-Redakteur Holger Bleich (@corona100) in einer neuen #heiseshow.

