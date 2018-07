Noch zeigt KI vor allem im Wettkampf mit dem Mensch, was sie kann – oder eben nicht. Forscher und Entwickler widmen sich aber auch ganz anderen Fragen.

KI-Systeme feiern immer neue Erfolge und über Künstliche Intelligenz diskutieren nicht mehr nur noch Spezialisten. Erst am Mittwoch hat die Bundesregierung verkündet, "Deutschland soll zum weltweit führenden Standort für KI werden". Während aber die Einen immer vehementer vor den Gefahren waren, wiegeln andere ab und verweisen darauf, dass Maschinen den Menschen nur in ganz speziellen Fällen das Wasser reichen können. Derweil scheint aus dem Duell Mensch vs. Maschine immer öfter eine Kooperation zu werden: Wissenschaftler untersuchen derweil auch gesellschaftliche Fragen auf die es bald Antworten braucht.

Angesichts dieser Entwicklung wollen wir diese einmal über technische Aspekte hinaus auf Künstliche Intelligenz gucken: Was genau verstehen wir unter KI und wie arbeitet die verbreitetsten Systeme? Was unterscheidet die Technik von uns Menschen, in welchen Bereichen kann sie uns überflügeln? Was erhoffen sich Forscher und Entwickler? Was lernen sie bei ihrer Arbeit über uns Menschen? Welche ethischen und moralischen Fragen wirft die Arbeit an KI-Systemen auf? Wie kommen wir an Antworten? Welche Prophezeiungen sind übertrieben, welche Gefahren werden unterschätzt? Und geht es überhaupt um ein Duell mit dem Menschen?

