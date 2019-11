heiseshow, live um 12 Uhr: E-Book-Reader – ist die Revolution ausgeblieben?

An E-Book-Readern scheiden sich noch immer die Geister, obwohl allerorts schon fleißig digital gelesen wird. Auch deshalb fürchteten vor einigen Jahren Teile des deutschen Buchhandels noch, dass mit den E-Book-Readern das Ende des gedruckten Buches kommen wird. Diese Revolution ist offenbar ausgeblieben. E-Book-Reader sind heute ein Nischenprodukt. Da, wo Papier nicht passt oder nicht gewollt ist, sollen sie das Lesen von Büchern, Zeitschriften oder Fachartikeln so angenehm wie möglich machen. Aber in der Nische setzt sich die Entwicklung fort.

In einer neuen heiseshow wollen wir uns mit den Neuerungen der E-Book-Reader beschäftigen. Was kann die neueste Generation der Reader? Wie haben sich die begleitenden Ökosysteme entwickelt? Hat der harte Kopierschutz ausgedient? Wie einfach lassen sich eBooks kaufen oder leihen? Können E-Book-Reader es doch noch aus der Nische schaffen – und gibt es Unterschiede, wenn wir den deutschen und den internationalen Buchhandel betrachten?



Darüber und über viele weitere Fragen auch der Zuschauer spricht Kristina Beer (@bee_k_bee) von heise online live mit den c't-Redakteuren Alexander Spier (@MutantHappy) und Michael Link (@ksmichel2) in einer neuen Folge der #heiseshow.

