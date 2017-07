So ein Smartphone kann schnell das Zeitliche segnen. Das Display ist kaputt, der Hersteller geizt mit neuer Software oder lötet alles fest. Was sollen Nutzer in so einem Fall tun? Wo hilft der Gesetzgeber? Das besprechen wir in einer neuen #heiseshow.

In Schränken und Schubladen lagern heutzutage oft nicht nur mehrere ausrangierte Mobiltelefone, sondern zum Beispiel auch alte Notebooks, Funkwecker und Navis. Ältere Technik sammelt sich an und wird – etwa wegen gesetzlicher Hürden oder sperriger Händler und Hersteller – weder dem Recycling noch einer Reparatur zugeführt. Gleichzeitig werden Verbraucher aus Umweltschutzgründen dazu aufgerufen, Geräte so lange wie möglich zu nutzen, sie zu reparieren oder sie wenigstens richtig zu entsorgen.

Der Gesetzgeber versucht hier mittlerweile deutlicher regulierend und unterstützend einzugreifen. Seit rund einem Jahr sind viele Händler in Deutschland verpflichtet, Elektroschrott zurückzunehmen. Alles dürfen Verbraucher dort aber weiterhin nicht entsorgen – sie müssen immer noch nachforschen, was nun genau zum Händler, Recyclinghof oder doch in den Hausmüll darf. Außerdem setzt sich das EU-Parlament gegen "Software-Obsoleszenz" ein und in den USA wird um ein "Recht auf Reparatur" gestritten. Diese Regelungen sollten vor allem jenen zugute kommen, die sich ohnehin ungern von älteren Schätzen trennen und bisher durch mangelnde Software-Pflege, überfordernde Software-Updates, zu teure Ersatzteile oder fest verlötete Hardware zum Kauf neuerer Geräte gezwungen wurden.

Was Verbraucher von Herstellern und Händlern verlangen dürfen und was Bastler und Tüftler noch mit älterer Hardware anstellen können, wie Altgeräte genau entsorgt werden sollen und wie nützlich das Recycling wirklich ist, besprechen Jürgen Kuri (@jkuri) und Kristina Beer (@bee_k_bee) mit c't-Redakteurin Ulrike Kuhlmann live um 12 Uhr in einer neuen #heiseshow.

