heiseshow live vom 36C3: Die 2010er enden – was bleibt, was kommt?

Das Jahrzehnt endet zwar noch nicht, aber die 2010 haben wir nun fast hinter uns: Im Internet und in der IT könnten die vergangenen zehn Jahre als diejenigen in die Geschichte eingehen, in denen eine ganze Reihe von Utopien begraben wurden. Stand am Anfang die Hoffnung, dass das "Echtzeit-Internet" aus sozialen Netzwerken die Demokratisierung bringen würden, die schon so oft prophezeit worden war, stellt sich inzwischen die Frage, wie groß die Gefahren für die Offline-Demokratie ist. Gleichzeitig wurde ein anderer Trend nicht gebrochen – der zu immer mehr Überwachung. Deshalb wollen wir Sonntagmittag live auf dem 36C3 in Leipzig mit Rena Tangens und padeluun von Digitalcourage zurückblicken und auch eine Vorschau wagen.

Wie steht es denn nun ums Internet? Was ist aus den Utopien geworden und welche Hoffnungen gibt es heute? Wie war die Rolle von sozialen Netzwerken wir Facebook, Twitter und Co. in den vergangenen zehn Jahren? Was lässt sich aus den großen Protesten gegen die EU-Urheberrechtsreform ("Artikel 13") und ihrem Scheitern lernen? Was erwartet uns in den nächsten zehn Jahren?

Darüber und über viele weitere Fragen auch der Zuschauer sprechen Jürgen Kuri (@jkuri) und Martin Holland (@fingolas) von heise online live am Sonntag zwischen 11 und 12 Uhr mit Rena Tangens (@renatangens) und padeluun (@padeluun) in einer #heiseshow direkt vom 36C3. Dort findet ihr uns im 1. Obergeschoss des CCL auf der "DLF- und Podcastbühne". Parallel streamen wir die Sendung live auf YouTube und eingebunden in dieser Meldung. Im Anschluss gibt's die Folge der #heiseshow natürlich außerdem als Podcast über die üblichen Kanäle.

Fragen an die Moderatoren und Gäste können während der Sendung im Youtube-Chat, im heise-Forum oder auf Twitter (Hashtag #heiseshow) gestellt werden.

Fragen und Kommentare, die nicht während der Live-Sendung an uns gesendet werden, notieren wir uns. Wir versuchen, diese in die aktuelle Sendung einzubinden. Auch sind Themenvorschläge für die nächste Ausgabe zwischen den Sendungen jederzeit willkommen.

Jede Woche live

Die #heiseshow wird eigentlich jeden Donnerstag um 12 Uhr live auf heise online gestreamt. Das Moderatoren-Team bestehend aus Kristina Beer (@bee_k_bee), Martin Holland (@fingolas) und Jürgen Kuri (@jkuri) leitet im Wechsel die auf rund 30 Minuten angelegte Talkshow, in der mit Kolleginnen und Kollegen sowie zugeschalteten Gästen aktuelle Entwicklungen besprochen werden.

Nach der Live-Übertragung ist die Sendung jeweils auch zum Nachschauen und -hören verfügbar.

Die Folgen stehen wahlweise zum Nachhören oder Nachgucken in SD (360p) respektive HD (720p) bereit. Die Links der RSS-Feeds finden Sie auch im nebenstehenden Dossier-Kasten. (mho)