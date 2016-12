(Bild: dpa, Armin Weigel/Symbolbild)

Apples Cloud-Dienste waren am Montagabend über mehrere Stunden nicht erreichbar. Das galt für das Web und externe Anwendungen.

Ausfälle bei Apples iCloud-Angebot sind leider keine Seltenheit. Am Montagabend erwischte es mehrere Dienste insgesamt mindestens drei Stunden lang: Von 20 bis etwa 23 Uhr kam man unter Umständen nicht mehr in die iCloud.

iCloud.com wollte nicht – aber das war nicht alles

Betroffen waren laut Apple "mehrere" Dienste. Am stärksten gemerkt haben dürften es Nutzer der Web-Apps: iCloud.com mit seinen Diensten wie der Mail-Anwendung, dem Adressbuch oder den iWork-Produktivitätsprogrammen war nicht oder nur manchmal nutzbar. Zudem waren die Bereiche Account und Login gestört. Das wiederum betraf auch externe Apps. So konnte ein Rechner in der Mac & i-Redaktion, auf dem die populäre Kalenderanwendung Fantastical läuft, keinen Abgleich mit Apples in der iCloud gehostetem Kalenderserver durchführen. Fantastical selbst machte Nutzer mittels Warnfenster darauf aufmerksam, dass es wohl Probleme bei Apples Infrastruktur gibt.

Ein weiteres Problem betraf die iCloud-Nutzung an sich: Manche Nutzer wurden aus ihrer jeweiligen Sitzung herausgeworfen und mussten sich mit Mac oder iOS-Gerät neu anmelden. In manchen Fällen scheiterte die Anmeldung aber, weil eben auch der Login-Server Probleme machte.

Beta-Experimente mit der Fotos-App fürs Web

Im Gegensatz zu anderen iCloud-Störungen der letzten Monate reagierte Apples Systemstatus-Website vergleichsweise flott und meldete das Problem. Häufig ist dies aber nicht der Fall und die Fehleranzeige wird erst dann durchgeführt, wenn der Ausfall längst behoben ist.

Es ist unklar, was das iCloud-Problem am Montagabend verursacht hat. Es gibt Spekulationen, dass es mit der Neueinführung von Funktionen in der iCloud.com-Fotos-Anwendung zu tun hatte. Diese wurden am Montagabend auf der iCloud.com-Beta-Website eingeführt und betreffen unter anderem das Interface, das nun stärker nach macOS aussieht. Allerdings dürften solche Veränderungen auf der Beta-Website eigentlich nicht zu (gar größeren) iCloud-Ausfällen führen. (bsc)