Apple hat in der Nacht zum Mittwoch eine erste Beta seiner nächsten iOS-Version freigegeben. Die bringt eine Suchfunktion für die komplett drahtlosen Ohrstöpsel – und erstmals das Apple File System.

Kurz nach der Veröffentlichung von iOS 10.2.1 hat Apple mit dem Betatest von iOS 10.3 begonnen. Entwickler können die Vorabversion seit Dienstagabend herunterladen. Sie enthält einige Neuerungen. So bietet Apple erstmals in seiner "Mein iPhone finden"-Anwendung die Möglichkeit, auf die Suche nach verloren gegangenen AirPods zu gehen.

Wo sind meine AirPods?

Das Feature ist recht schlau implementiert, wie erste Tester berichten. So wird der jeweils letzte Standort, an dem die komplett drahtlosen Kopfhörer eine Bluetooth-Verbindung mit dem iPhone hatten, automatisch auf der Karte markiert. Man kann zudem einen Warnklang aktivieren, um die Geräte im Nahbereich zu finden. Ist einer der AirPods bei seinem Besitzer, lässt sich dessen Ton auch deaktivieren (siehe Bilderstrecke).

Das geht natürlich nur dann, wenn die AirPods in der Nähe und mit dem iPhone (wieder) verbunden sind. Apple hatte Anfang Januar eine App aus dem App Store entfernt, die AirPods ebenfalls per Bluetooth auffinden konnte – allerdings mit einem (eher ungenauen) Annäherungsmodell.

Automatische Umstellung auf APFS

iOS 10.3 führt zudem erstmals das neue, modernere Dateisystem Apple File System, kurz APFS, ein. Dieses war von Apple im vergangenen Sommer erstmals gezeigt worden und steht in einer Vorabversion seit längerem für macOS bereit. Die Umwandlung des bestehenden iOS-Dateisystems, das aktuell noch auf das alte HFS+ setzt, geschieht laut Betatestern automatisch.

Hinweise zu eventuellen Problemen und/oder Instabilitäten liegen uns noch nicht vor – für Apple ist die Umstellung aber eine große Sache. Mac & i hatte AFPS im Heft 4/2016 ausführlich vorgestellt.

Kleinere Neuerungen im Überblick

Weitere Neuerungen in iOS 10.3 Beta betreffen die Sprach-API SiriKit, die nun auch das Bezahlen von Rechnungen, die Abfrage von Finanzdaten sowie das Planen von Fahrten erlaubt. CarPlay enthält einen neuen Shortcut für kürzlich verwendete Apps und zeigt in der Karten-Anwendung Ladestationen für Elektroautos.

HomeKit soll nun auch programmierbare Lichtschalter unterstützen und das Wetter-Icon in der Karten-App zeigt per 3D Touch auch stündliche Vorhersagen. Verbesserungen soll es zudem in der Konversationsansicht in Apple Mail geben, die leichter zu navigieren ist. Versteckter Code soll zudem eine neue Einhandtastatur für das iPad enthalten. Ob die allgemein freigegeben wird, bleibt abzuwarten.