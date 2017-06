Bei Aktualisierung auf iOS 11 oder macOS High Sierra stellt das Unternehmen automatisch auf die "Zwei-Faktor-Authentifizierung" um. Diese spielt nur noch über einen Umweg mit älteren Geräten zusammen.

Mit iOS 11 und macOS High Sierra setzt Apple nur noch auf das neuere Schutzsystem “Zwei-Faktor-Authentifizierung”. Der Vorgänger “zweistufige Bestätigung” wird nicht länger unterstützt: Die kommenden Versionen der Betriebssysteme für iPhone, iPad und Mac stellen Apple-IDs, die noch mit dem alten System abgesichert sind, bei der Installation automatisch auf die aktuelle Zwei-Faktor-Authentifizierung um, wie Apple in einer E-Mail an Nutzer mitteilte. Das neue Schutzsystem sei die Voraussetzung, um bestimmte Funktionen in iOS, macOS und iCloud zu verwenden.

Bislang kein einfacher Weg zur Umstellung auf Zwei-Faktor-Schutz



Für viele Nutzer der zweistufigen Bestätigung ist die automatische Umstellung praktisch: Bislang bietet Apple nämlich keinen einfachen Weg an, um die mit einer zweistufigen Bestätigung geschützte Apple-ID auf Zwei-Faktor-Authentifizierung umzusatteln. Der Nutzer muss erst umständlich das eine Schutzsystem deaktivieren, erneut Sicherheitsfragen anlegen und anschließend das neue System einrichten, dabei kann es unter Umständen zu mehrtägigen Wartezeiten kommen.

Zwei-Faktor-Authentifizierung nicht für ältere Geräte gedacht



Die Zwei-Faktor-Authentifizierung setzt allerdings mindestens iOS 9 und macOS 10.11 El Capitan voraus. Auf älteren Geräten (darunter etwa auch der Apple TV der dritten Generation) erfordert das neue Schutzsystem einen Umweg: Nutzer müssen beim Einloggen den zur Autorisierung an verifizierte Geräte übermittelten sechsstelligen Code dann an das Ende ihres Apple-ID-Passwortes anhängen.

Wie sich die Zwei-Faktor-Authentifizierung von der zweistufigen Bestätigung unterscheidet und welche Vorteile das neue System bietet, können Sie in einem ausführlichen Mac & i-Artikel zum Thema nachlesen.



iOS 11 und macOS High Sierra lassen sich weiterhin auch mit ungeschützter Apple-ID verwenden, wie Entwickler berichten. Schon seit iOS 10.3 drängt das System aber zur Aktivierung der Schutzfunktion – dies ist auch generell anzuraten, da der Missbrauch von Apple-IDs längst in großem Stil stattfindet. Für bestimmte Funktionen setzt Apple die Zwei-Faktor-Authentifizierung inzwischen voraus, darunter die Entsperrung eines Macs per Apple Watch und den Fernzugriff auf HomeKit-Heimautomatisierung.

Mehr zum Thema: