Nintendo bringt die Touch-Version des beliebten Jump’n’Run-Spiels Mitte Dezember in Apples App Store. Die iPhone- und iPad-App wird kostenlos angeboten, erst ein In-App-Kauf schaltet alle Level frei.

Am 15. Dezember kommt Super Mario Run in den App Store. Es ist das erste Spiel der populären Jump’n’Run-Reihe mit Mario, das speziell für die Touchscreen-Bedienung angepasst wurde, teilte Nintendo am Dienstag mit – die App läuft auf iPhone, iPad und iPod touch. Nutzer können bestimmte “Elemente” der drei Spielmodi kostenlos testen, erklärte der Hersteller. Zum Preis von 10 Euro lässt sich der volle und “unbegrenzte Zugang” als In-App-Kauf freischalten.

In der iOS-Version rennt Mario automatisch vorwärts, der Spieler kann die Sprünge durch Antippen des Displays mit “einem einzelnen Finger” steuern, so Nintendo. Das Spiel war schon im September bei Apples Präsentation des iPhone 7 angekündigt worden – von Mario-Erfinder Shigeru Miyamoto persönlich. Die Ankündigung führte zu einem Kurssprung der Nintendo-Aktie.

Bild 1 von 4 Super Mario Run (4 Bilder) Münzen sammeln bis zum Abwinken Super Mario von Nintendo kommt auf das iPhone



Super Mario Run setzt mindestens iOS 8.0 voraus, die App erscheint zeitgleich in 151 Ländern, darunter auch Deutschland, Österreich und Schweiz.

Wie lange die iOS-Exklusivphase dauert, teilte Nintendo nicht mit. Super Mario Run soll zu einem späteren Zeitpunkt offenbar auch für Android erscheinen. Nintendo bot seine Spiele lange Zeit grundsätzlich rein für die hauseigenen Spielekonsolen an, das Geschäft steht inzwischen unter Druck. Noch vor Jahresende soll zudem Pokémon Go auf die Apple Watch kommen.

(lbe)