Künftig reicht es aus, die Seriennummer potenziell defekter iPhones einzugeben, um zu checken, ob ein kostenloser Akkutausch möglich ist. Nach wie vor klagen Nutzer aber darüber, dass ihr betroffenes Gerät nicht abgedeckt ist.

Bislang musste man Apple oder einen Serviceanbieter direkt kontaktieren, um zu überprüfen, ob das eigene iPhone 6s unter das aktuell laufende Akkuaustauschprogramm fällt, das bei Geräten angeboten wird, die sich spontan abschalten können – eine Liste betroffener Seriennummern existierte nur inoffiziell. Seit Donnerstag steht nun ein Webformular bereit, um den Check selbst vorzunehmen.

Seriennummer finden und überprüfen

Um dies zu nutzen, muss man zunächst auf seinem Gerät nach der Seriennummer suchen. Der Wert ist an verschiedenen Stellen vermerkt, unter anderem im Menü "Einstellungen", auf dem Gerät selbst, in iTunes auf Mac oder PC sowie auf der Originalverpackung. Auf dem Gerät selbst findet man die Seriennummer des iPhone unter "Einstellungen", "Allgemein" und "Info". Unter iTunes muss das iPhone mit Mac oder PC verbunden sein. Dann klickt man auf das Gerät und den Reiter "Übersicht". Über "Bearbeiten" und "Seriennummer kopieren" kann man die Nummer auch in die Zwischenablage befördern.

Bei Apples Webformular reicht es wiederum, die Seriennummer einzufügen und auf "Senden" zu klicken, um zu überprüfen, ob das eigene iPhone von der Akkutauschaktion abgedeckt wird. Ist dem so, sollte man sich an Apple oder einen autorisierten Serviceanbieter wenden. Die Links dazu finden Sie hier.

Angeblich nur "kleine Anzahl" iPhone 6s betroffen

Apple hatte zum Start des Programmes mitgeteilt, dass nur "eine kleine Anzahl" an Geräten betroffen sein soll. Diese sollen im September und Oktober 2015 produziert worden sein. Das iPhone 6s betroffener Nutzer geht oft bei einem Akkustand von 20 Prozent oder 10 Prozent von selbst aus, dies kann aber auch bei höherem Ladestand passieren, solange dieser unter rund 70 bis 80 Prozent liegt. Besonders häufig ist dieses Verhalten im Winter zu bermerken.

Der Fehler ist seit gut einem Jahr bekannt. Nutzer berichten von einem ähnlichen Problem auch beim iPhone 6 – dieses ist allerdings nicht vom kostenlosen Akkutauschprogramm abgedeckt. Aktuell sollen zudem die Tauschakkus für das iPhone 6s knapp werden, was zu Wartezeiten führt. (bsc)