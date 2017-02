Ältere iPhones schalten sich manchmal unmotiviert ab – und Apple tauscht nur bestimmte Geräte um. In China wurde der Konzern nun vor die China Consumer Association zitiert.

Apples Akkuprobleme bei älteren iPhone-Baureihen sind aktuell Thema bei chinesischen Verbraucherschützern. Laut der China Consumer Association (CCA) traf sich ein Apple-Manager in der vergangenen Woche mit der Organisation in Peking, um über unmotivierte Abschaltvorgänge beim iPhone 6s zu sprechen.

Gerät fällt mit noch gefülltem Akku aus

Diese Geräte können sich bei einem Batteriestand von zirka 30 Prozent deaktivieren – und das insbesondere in der kälteren Jahreszeit. Apple hatte dafür ein Herstellungsproblem beim Akku verantwortlich gemacht und tauscht auch Geräte bestimmter Seriennummern aus – allerdings nicht alle betroffenen Modelle, wie Nutzer klagen. Auch scheinen sich manche iPhone-6-Geräte frühzeitig abzudrehen, die von dem Austauschprogramm gar nicht erfasst sind. Gerüchte, dass Apple diese noch aufnehmen könnte, haben sich bislang nicht bewahrheitet.

Laut der CCA gab der Apple-Manager an, das Unternehmen sei bei der Suche nach dem Grund der Fehlfunktion "fortgeschritten". Man vermute nicht, dass es sich um ein Sicherheitsproblem handele und garantiere für die Austauschakkus.

Apple soll "proaktiver" gegen Akkuproblem vorgehen

Hoffnungen, Apple könne den Fehler womöglich per Software lösen, haben sich unterdessen zerschlagen. iOS 10.2.1, das im Januar erschienen war, brachte keinen Fix für das Problem. Die Problematik ist für die CCA seit vergangenem Herbst ein Thema, berichtet die Wirtschaftswebsite Quartz. Damals forderte die Organisation Apple mit scharfen Worten zu einer schnellen Stellungnahme auf. In einem zweiten Brief hieß es, Apple müsse "proaktiver" sein, das Problem zu beheben. Auch in Südkorea interessieren sich Aufsichtsbehörden für das Thema, wie im vergangenen Dezember bekannt wurde.

Mac & i hat sich ausführlich mit den Akkuproblemen bei iPhone 6 und 6s Plus sowie weiteren Modellen beschäftigt und gibt Tipps und Hinweise, was Nutzer tun können. Oft tritt das Problem auf, wenn der Akku nur noch eine Restfüllung von 30 oder 20 Prozent besitzt – es kann aber auch mit einer noch gut gefüllten Batterie vorkommen. (bsc)