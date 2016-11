(Bild: dpa, David Moir/Archiv)

Noch ist unklar, wie rund Apples Austauschprogramm für Shutdown-geplagte iPhones laufen wird. Betroffene müssen einige Schritte beachten.

Noch sind keine Nutzererfahrungen aus Deutschland bekanntgeworden, wie gut Apples am Montag angekündigtes Austauschprogramm für iPhone-6s-Geräte mit Akkuproblemen funktioniert. Das hat allein schon den Grund, dass man den notwendigen Termin an der Genius Bar im Apple-Laden oder beim autorisierten Serviceanbieter nur mit einigen Tagen Vorlauf bekommt.

Bereits verkündte hat Apple nur, wie sich der Konzern die Rücknahme und Reparatur betroffener Geräte, die sich willkürlich abschalten können, vorstellt.

Prüfen und dann Gerät löschen

Zunächst sollten Betroffene Apple direkt oder einen autorisierten Serviceanbieter kontaktieren, um abzuklären, ob ihr Gerät überhaupt abgedeckt ist. Eine Website, bei der man die Seriennummer eingeben könnte, um das kurzfristig zu erfahren, hat das Unternehmen nämlich nicht aufgesetzt. Klar ist nur, dass die betroffenen Geräte im September oder Oktober 2015 produziert worden sein sollen.

Bietet Apple den kostenlosen Akkutausch an, sollte man sein Gerät zunächst komplett sichern – am besten über iTunes auf PC oder Mac und die dortige Option "verschlüsseltes Backup", damit auch alle Passwörter und sensiblen Daten mitkopiert werden. Dann deaktiviert man "Mein iPhone finden" in den iCloud-Einstellungen und setzt das iPhone 6s auf Werkseinstellungen zurück und löscht es damit.

Ab zum Apple Store oder dem Serviceanbieter

Anschließend geht es mit der Hardware zum Apple-Laden oder zum autorisierten Serviceanbieter. Man kann Apple aber auch anfragen, ob ein Abholen per Paketdienst möglich ist – das war schon bei früheren Umtauschaktionen so. Wurde der Akku bereits kostenpflichtig gewechselt, kann man von Apple zudem Ersatz verlangen – dazu fragt man am besten telefonisch an.

Noch völlig unbekannt ist, wie lange der Austausch dauert und ob Apple tatsächlich den Akku am betroffenen Gerät auswechselt oder Nutzern generalüberholte Geräte überlässt. Auch wissen wir noch nicht, ob Ersatzgeräte während der Reparatur ausgegeben werden. In der Vergangenheit hatte sich Apple hier kulant gezeigt. (bsc)