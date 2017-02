(Bild: KGI Securities)

Apples nächste Smartphone-Generation kommt einem üblicherweise gut informierten Analysten zufolge mit einer umgestalteten Hauptplatine. So soll im kleinen "iPhone 8" so viel Platz für einen Akku sein wie im iPhone 7 Plus.

Käufer des kommenden "iPhone 8" müssen sich offenbar keine Sorgen um einen zu kleinen Akku machen. Wie der in Apples asiatischer Lieferkette gut vernetzte Analyst Ming-Chi Kuo in einer Mitteilung an Investoren berichtet, plant das Unternehmen eine umgestaltete Hauptplatine für seine nächste Smartphone-Generation, die mehr Platz für die Batterie lässt.

SLP für mehr Platz im iPhone-Gehäuse

Ein sogenanntes Stacked Logic Board (SLP) in Form einer "Substrat-artigen Leiterplatte" soll das möglich machen, erläutert der Analyst: Die kompakte Platine werde bis zu 20 Schichten enthalten, von denen 10 für die Anwendungsebene (Hauptprozessor, Speicher) vorgesehen sind, 8 für die Funktechnik. Das Ergebnis: Laut Kuo passt in ein "iPhone 8" mit OLED-Bildschirm, das die Größe des aktuellen iPhone 7 mit 4,7-Zoll-Bildschirm aufweist, ein Akku von der ungefähren Größe des Energiespeichers eines iPhone 7 Plus mit TFT-LCD-Technik.

Das L-förmige Akkupaket aus zwei Zellen soll eine Kapazität von 2700 mAh aufweisen. Zum Vergleich: Das iPhone 7 Plus kommt aktuell mit einem 2900 mAh-Akku, das Vorgängermodell iPhone 6s Plus verfügte über 2750 mAh. Das iPhone 7 mit 4,7 Zoll hat dagegen nur eine 1960-mAh-Batterie. Kuo zufolge ist das SLP für Apple ein Zwischenschritt, bevor es echte Durchbrüche bei der Akkutechnik in den kommenden drei bis fünf Jahren gibt – und mehr Platz im Handy-Gehäuse trifft sich immer gut.

Produktion bereits angelaufen?

Aktuell gibt es Spekulationen, laut denen Apple mit der Produktion des "iPhone 8", das vermutlich im September vorgestellt wird, bereits begonnen hat. Einer der Gründe dafür könnte die neue Technik sein – der Hersteller hätte mehr Zeit, mögliche Probleme in der Serie auszuschließen.

Vom "iPhone 8" erwarten sich Analysten einen neuerlichen Verkaufsschub beim Apples Smartphone-Produktlinie, die mit dem iPhone 7 zuletzt wieder besserte Zahlen lieferte. Beim iPhone 6s waren die Verkäufe dagegen zurückgegangen. Sowohl iPhone 6, 6s als auch 7 teilen sich ein Design. Beim "iPhone 8" soll wieder ein komplett neuer Look anstehen. (bsc)