Mit der jüngsten Version des Betriebssystems können iPhone-Nutzer jetzt im Netz von Vodafone und O2 die Funktion "WLAN-Anrufe" aktivieren. Bei fehlender Mobilfunkabdeckung bleibt man damit weiter unter der eigenen Rufnummer zu erreichen.

Das Update auf iOS 10.1 macht "Wifi Calling" im deutschen Netz von Vodafone und O2 auf dem iPhone verfügbar. Nutzer müssen unter Umständen vorher aktualisierte Netzbetreibereinstellungen beziehen, diese lassen sich manuell durch das Öffnen der Einstellungen unter Allgemein/Info abrufen und einspielen. Anschließend sollte die Funktion WLAN-Anrufe in den iOS-Einstellungen für Telefon zur Verfügung stehen.

Erreichbar auch ohne Mobilfunknetz



Die Funktion "WLAN-Call" wird in der Statusleiste signalisiert.

Das Wifi Calling macht es möglich, bei schlechtem oder gänzlich fehlendem Mobilfunknetz weiterhin Anrufe über die eigene Telefonnummer zu tätigen sowie zu empfangen, solange das iPhone mit einem WLAN verbunden ist.

Telefonate werden bei Verlassen des WLANs allerdings nur dann weitergeführt, wenn das iPhone ins LTE-Netz wechseln kann. Bei einer anderen Mobilfunkverbindung bricht das Gespräch ab und muss neu aufgebaut werden. Der nahtlose Wechsel des Telefonats von LTE ins WLAN ist ebenfalls möglich.

Eine eigene App des Netzbetreibers – wie sie etwa O2 anbietet – müssen Nutzer nicht installieren, die Funktion ist in das Betriebssystem integriert. Im Netz der Deutschen Telekom sind die WLAN-Anrufe schon seit iOS 10 verfügbar.

Neben der Erreichbarkeit in Mobilfunklöchern kann Wifi Calling im Ausland von Vorteil sein, da der Anruf aus Deutschland abgerechnet wird. Vor Auslandsaufenthalten sollten Nutzer allerdings ihren Tarif prüfen, bei Reisen in europäische Länder drohen bei der Telekom unter Umständen unerwartete Kosten für WLAN-Anrufe. Vodafone bietet Wifi Calling im Roaming derzeit nicht an.

Probleme mit Multicard bei O2, kostenpflichtig bei Vodafone

Die WLAN-Anrufe setzen neben iOS 10 respektive iOS 10.1 mindestens ein iPhone 6 voraus. O2-Kunden mit Multicard können die WLAN-Anrufe zwar aktivieren, aber die Funktion offenbar nicht nutzen, wie Leser berichten – ob dieses Problem noch ausgeräumt wird, bleibt vorerst offen. Bei Vodafone muss man in vielen Tarifen erst die Option Wifi Calling buchen, sie kostet 3 Euro im Monat extra. Bei der Telekom sind die WLAN-Anrufe Teil der VoLTE-Option, die Kunden mit Laufzeitverträgen kostenfrei aktivieren können. (lbe)