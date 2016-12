Kurz nach dem Kinostart könnten Filme künftig auch über eine Vertriebsplattform wie iTunes zum Mieten bereitstehen, einem Bericht zufolge zu Preisen zwischen 25 und 50 Dollar. Apple stehe in Verhandlungen mit den Filmstudios.

Apple will neue Spielfilme schneller im iTunes Store anbieten: Der Konzern drängt Hollywood-Studios dazu, den Online-Vertrieb schon kurz nach dem Kinostart zu erlauben, wie die Finanznachrichtenagentur Bloomberg berichtet. Mehrere große Studios erwägen, die Filme früher als bislang zum Vertrieb außerhalb der Kinos freizugeben. Bislang erhalten die Lichtspielhäuser meist exklusive Rechte zum Zeigen neuer Spielfilmen für die ersten 90 Tage.

Im Gespräch ist dem Bericht zufolge eine Online-Miet-Freigabe rund zwei Wochen nach dem Kinostart. Das heimische Ausleihen über eine Plattform wie iTunes dürfte allerdings seinen Preis haben: Den Filmstudios schweben derzeit 25 bis 50 Dollar vor, damit der Kunde den Film frühzeitig zuhause anschauen kann.

Neue, mietbare Spiefilme kosten im iTunes Store derzeit rund 6 Dollar – sie stehen für 30 Tage zur Verfügung und lassen sich nach dem Start der Wiedergabe für 24 Stunden (in den USA) respektive 48 Stunden (in Deutschland und anderen Ländern) ansehen. Indie-Filme bietet Apple teils bereits gleichzeitig zur Kinovorführung zum Ausleihen an, der Preis liegt dann meist einige Dollar höher.

Studios befürchten heimische Screener

Das “Premium-Zeitfenster” für einen früheren Online-Vertrieb werde wahrscheinlich in den kommenden anderthalb Jahren eingeführt, merkt die Finanznachrichtenagentur an – ob die Studios dabei Apples iTunes oder eine andere Streaming-Plattform vorziehen, sei noch offen. Derzeit bestehe die Sorge, dass sich ein bei iTunes geliehener neuer Spielfilm einfach vom Fernseher abfilmen und weiterverbreiten lasse. (lbe)