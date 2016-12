Lange Ladezeiten und zähe Reaktionen ruinieren jede Website – die neue iX zeigt, was Entwickler dagegen tun können. Außerdem liefert das Heft eine Marktübersicht über Tools und Dienstleister, die Bedrohungen schon im Vorfeld erkennen wollen.



Studien zeigen: Jede Sekunde Ladezeit kostet Benutzer. Das Titelthema der neuen iX gibt Webentwicklern Tipps, wie man Ladezeiten reduziert, JavaScript und DOM-Zugriffe optimiert und den Speicherverbrauch verringert. Mit Command Query Responsibility Segregation (CQRS) lassen sich datenbankgestützte Websites wie Shops und Content-Management-Systeme drastisch beschleunigen. Jens Oliver Meiert erinnert an grundlegende Prinzipien der Webentwicklung, die im Alltag allzu leicht unter die Räder kommen.

Firewalls und Intrusion Detection helfen erst, wenn ein Angriff bereits läuft – Cyber Threat Intelligence will Bedrohungen erkennen, bevor sie entstehen. iX 1/2017 gibt eine Marktübersicht über Anbieter, die Informationen über potenzielle Angreifer, ihre Werkzeuge, Ziele und Methoden sammeln.

Amazons Handelsplattform verspricht Onlinehändlern einen großen Kundenstamm und eine ausgefeilte Logistik. Dazu muss man allerdings nach den Regeln des E-Commerce-Riesen spielen. Continuous Delivery, das hochgradig automatisierte Deployment neuer Softwareversionen, funktioniert auch in traditionellen Infrastrukturen mit Debian-Paketen – mit den richtigen Werkzeugen.

Weitere Themen in iX 1/2017 sind Storage-Management mit ZFS und openATTIC, Swift 3 und ASP.NET Core. Wir werfen einen Blick auf die Neuerungen in TeamViewer 12 und zeigen, wie man In-App-Käufe in iOS-Anwendungen programmiert. Nach dem Skandal um abgegriffene Browserdaten durch das WoT-Plug-in hat iX-Autor Lukas Grundwald einigen populären Browser-Plug-ins auf die Finger gesehen.

iX 1/2017 ist ab sofort für 6,90 im Bahnhofsbuchhandel und an gut sortierten Kiosken erhältlich.