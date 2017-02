Browser-Add-ons können die Inhalte besuchter Webseiten auslesen und sogar verändern. Gerade in Unternehmen stellt das ein erhebliches Risiko dar – das sich aber kontrollieren lässt, wie iX 3/2017 beschreibt.

Ende letzten Jahres wurde bekannt, dass das Browser-Add-on "Web of Trust" (WOT) Nutzer ausspioniert. Andere Browser-Erweiterungen fielen auf, weil sie JavaScript-Code in Webseiten injizierten, um dort Werbung anzuzeigen. Auch viele andere Browser-Erweiterungen und -Plug-ins nehmen sich das Recht heraus, die im Browser angezeigten Seiten mitzulesen oder sogar zu verändern – was sie genau mit diesen Informationen machen, bleibt unklar.

Gefahr droht aber auch ohne bösen Willen des Herstellers: Vor kurzem machte ein böses Sicherheitsloch in Ciscos Web-Conferencing-Erweiterung WebEX Schlagzeilen, über das sich beliebiger Code ausführen ließ. Gerade in Unternehmen sind Sicherheitslücken und Spionage durch Browser-Add-ons nicht akzeptabel. Die neue iX 3/2017 erklärt, welche Risiken drohen und wie man Internet Explorer, Edge, Chrome und Firefox samt Erweiterungen zentral verwaltet. Dazu kommt eine Anleitung, wie man den Datenverkehr zwischen Browser samt Erweiterungen und Hersteller überwacht.

Weitere Themen in iX 3/2017 sind unter anderem der Einsatz von Docker-Containern unter Windows, Zertifikate für Linux-Know-how, Software-defined Storage, das Sicherheits-Linux QubeOS und Big Data mit Apache Spark. Tessel 2 ist ein günstiges Entwicklungs-Board, das in JavaScript programmiert wird. Der zweite Teil des ZFS-Tutorials erläutert die Einrichtung, Organisation und Pflege von Storage-Pools und Datasets. Außerdem im Heft: ein Vergleich der gängigen Programmiersprachen-Rankings von TIOBE über Redmonk bis Github Octoverse.

Sie erhalten die neue iX 3/2017 für 6,90 Euro im Bahnhofsbuchhandel und an gut sortierten Kiosken. Sie können das Heft zudem im Heise-Shop bestellen, in unseren Apps für iOS und Android sowie in dem ePaper-Shop iKiosk im Browser lesen.

Siehe dazu auch: