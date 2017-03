Customer Relationship Management braucht mittlerweile fast jedes Unternehmen. Doch das Angebot ist unübersichtlich, zudem wollen heute auch Facebook und Co. berücksichtigt werden. Wie man das in den Griff kriegt, wird in iX 4/2017 erläutert.

Wenn der Kunde nach den Kauf eines Fernsehers noch wochenlang Werbung für Fernsehgeräte bekommt, dann stimmt etwas mit dem Kundenbeziehungsmanagement nicht. Hinter diesem Wortungetüm – im Englischen noch länger: Customer Relationship Management, aber immerhin meist CRM abgekürzt – stecken Verfahren, die Informationen über Käufe und Käufer zusammenfassen und auswerten. Damit dann beispielsweise dem Käufer eines Fernsehgerätes nicht ein weiterer Fernseher, sondern etwa eine Soundbar angeboten wird.

Wie man ein solches System auswählt, welche Rolle die Integration von Facebook und anderen sozialen Netzwerken spielt und wie man das alles kompatibel zu deutschen Datenschutzregeln bekommt, wird in drei Artikeln in der aktuellen iX 4/2017 erläutert, die seit heute im Zeitschriftenhandel erhältlich ist.

Weitere Themen in diesem Heft sind C++17, inklusive eines Ausblicks auf C++20, sowie das lange überfällige Aufräumen mit Passwortmythen. Man kann nämlich bei den periodischen Aufforderungen zum Passwortwechsel ruhig ein bisschen schummeln – der Effekt dieser Maßnahme ist laut Sicherheitsexperten wie Bruce Schneier ohne zu vernachlässigen.

Der Chefredakteur zum neuen Heft

