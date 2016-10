Die Auswahl der passenden Zahlverfahren und Dienstleister steht im Mittelpunkt der dritten iX-Payment-Konferenz, die Ende November in Darmstadt stattfindet.

Praktische Fragen für Shop-Betreiber, von der Betrugserkennung über juristische Probleme bis zu den Kosten "unter dem Strich", stehen im Mittelpunkt der dritten iX-Payment-Konferenz. Zwei Keynotes thematisieren zudem Grundsätzliches, nämlich die Zukunft der Bezahlsysteme und des Bankenwesens. Bei den Referenten handelt es sich um Payment-Experten renommierter Finanzdienstleister und Forschungseinrichtungen.

Die Konferenz findet am 30. November in Darmstadt statt. Zielgruppe sind Anbieter und Betreiber von E-Commerce-Systemen und –Plattformen, Administratoren und Planer aus den IT- und Fach-Abteilungen von Unternehmen und Organisationen aller Größen und Branchen sowie Startups.

Bei einer Anmeldung bis zum 18. Oktober gilt der Frühbucherpreis von 340 €, danach sind 400 € fällig. Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Online-Buchung sind auf der Konferenz-Website zu finden. (js)