Die iX stellt das Wissen der Cloud-Experten unter ihren Autoren ab sofort als Sonderheft gebündelt bereit. Das iX Kompakt Cloud-Computing präsentiert viel Know-how zur Technik sowie das notwendige juristische Rüstzeug.

Was mit externem, verteiltem Speicher à la Dropbox begann, hat sich zu einem Grundbaustein der heutigen IT-Landschaft entwickelt: die Cloud. Ob Storage oder Anwendungen, ob Rechenleistung oder geschäftliche Dienstleistungen: Alles lässt sich "on demand" und "as a Service" buchen und abrechnen. Die iX widmet dem Thema ihr ab sofort bestellbares "iX kompakt Cloud-Computing", wahlweise erhältlich in digitaler Form.

164 Heftseiten liefern Know-how unter anderem zu OpenStack und Eucalyptus, virtualisierten Netzen und Software-Defined Networking (SDN), zur Entwicklung von Microservices, dem Einsatz von ownCloud und Salesforce, zu Microsofts Nano-Server, Hadoop und Office-Anwendungen aus der Cloud. Auch der Aspekt der Rechts- und Datensicherheit wird ausführlich beleuchtet, denn Unternehmen stehen mit jedem neuen Baustein "as a Service" vor neuen Anforderungen und Risikobewertungen.

Kommt eine Cloud überhaupt infrage? Und wenn ja, welche – als Infrastruktur oder in Gestalt von Softwarediensten, als Public oder Private Cloud? Das iX-Sonderheft bietet vielerlei Auswahlkriterien und Hilfestellungen für die ersten Schritte in die Cloud fürs Unternehmen. Für eigene Experimente liegen auf der Heft-DVD die Cloud-Plattformen Mirantis OpenStack und OpenNebula bei, außerdem die File-Sharing-Software OwnCloud, das Container-Linux CoreOS und Oracle VirtualBox.

