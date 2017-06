Das neue iX Special gibt einen fundierten Einblick in die agile Softwareentwicklung – von Methoden und Frameworks über Vertragsgestaltung und Security bis zu den Soft Skills, ohne die agile Projekte zum Scheitern verurteilt sind.

Agile Entwicklungsmodelle wie Scrum, Kanban und Extreme Programming haben sich in den Unternehmen etabliert. Aber auch die Agilität hat ihre Tücken. Eignen sich agile Methoden für jedes Unternehmen? Ist es sinnvoll, agile und klassische Verfahren zu kombinieren? Was ist bei der Vertragsgestaltung zu beachten? Das neue iX Special zum Thema agiles IT-Projektmanagement beleuchtet die vielfältigen Facetten des Themas.

So stellt eine Marktübersicht agile Frameworks für große Unternehmen vor. Mehrere Artikel geben Hinweise, wie sich agile Prinzipien mit Releaseplanung verbinden lassen, indem man praktisch einsetzbare Schätzmethoden wie "Story Points" oder "Bucket Estimation" nutzt. Verträge lassen sich so ausgestalten, dass sie das agile Wertesystem widerspiegeln – selbst "agile Festpreise" sind möglich. Auch Nomen und Standards können sich als Herausforderung für agile Vorgehensweisen erweisen.

Im Zentrum: Kommunikation

Agile Verfahren wie Scrum, Kanban & Co. kommen nicht ohne eine gehörige Portion Psychologie aus. Denn gute Kommunikation ist entscheidend, wenn man Entwicklungsprojekte erfolgreich abschließen will. Mehrere Beiträge thematisieren diesen Aspekt, der sich als roter Faden durch das gesamte Heft zieht: Wie kommt man zu klar formulierten Anforderungen? Wie gibt man Feedback im Team, ohne in Nörgelei zu verfallen?

Auch selbstorganisierte Teams, unabdingbar im agilen Umfeld, brauchen klare Rahmenbedingungen. Ein wichtige Rolle für das Gelingen von Selbstorganisation auf allen Ebenen liegt beim Management: Es muss sich ebenfalls stark verändern, denn verkrustete Hierarchien und Kontrolle der Angestellten behindern das kreative Arbeiten.

