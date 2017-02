Ein Workshop am 1. Juni in Heidelberg vermittelt alle Skills, die Entwickler beim Einsetzen von Docker und anderen Techniken der Containervirtualisierung in ihren Continuous-Delivery-Pipelines benötigen.

Containervirtualisierung mit Docker und anderen Techniken führt zu großen Veränderungen in Continuous-Delivery-Implementierungen. Zwar stehen neue Anwendungsinstanzen sehr schnell zur Verfügung und die einzelnen Komponenten lassen sich einfach voneinander separieren, doch die engere Verzahnung von Software und Laufzeitumgebung bringt auch neue Herausforderungen mit sich. Der von iX und dpunkt.verlag am 1. Juni 2017 in Heidelberg organisierte Workshop "Continuous Delivery mit Docker" hilft dabei, Docker, Jenkins und weitere Tools zum Erstellen und zum Betrieb einer containerisierten Continuous Delivery Pipeline zu verwenden.

Im Workshop lernen die Teilnehmer die Integration von Softwareständen in Docker Images zu Artefakt-Containern, den Aufbau einer mehrstufigen CD-Pipeline für Artefakt-Container mit Jenkins, die Verwaltung und das Deployment von Artefakt-Containern in Cloud-Infrastrukturen sowie den Umgang mit Sicherheits-Updates der Laufzeitumgebung.

Die Teilnahmegebühr beträgt regulär € 650 zzgl. MwSt., bis zum 7. April erhält man allerdings noch einen Frühbucherrabatt, sodass der Workshop derzeit € 585 zzgl. MwSt. kostet. Die Teilnehmerzahl ist auf 20 Personen begrenzt. (ane)