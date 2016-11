Das aktuelle Spektrum der IT-Bedrohungen und mögliche Lösungen stellt einer der führenden deutschen Security-Experten in einem eintägigen Workshop dar.

Früher war zwar nicht alles besser, aber vieles einfacher. Zum Beispiel die IT-Sicherheit: Wer Bescheid wusste über Firewalls, Viren und Würmer, konnte mitreden und verfügte auch zumindest über das Basiswissen, um Bedrohungen einschätzen und Maßnahmen dagegen beurteilen zu können.

Spätestens mit dem World Wide Web ist die Bedrohungslage aber um Faktoren komplexer und undurchsichtiger geworden. Advanced Persistant Threats bedrohen die Vertraulichkeit sensibelster Firmengeheimnisse, verteilte Denial-of-Service-Attacken legen den kompletten Internet-Auftritt lahm und so weiter.

Die wichtigsten aktuellen Bedrohungsszenarien nebst möglicher Lösungsansätze stellt Stefan Strobel, Geschäftsführer der cirosec GmbH und seit über 20 Jahren als Autor, Berater und Referent in Sachen Sicherheit unterwegs, im Rahmen eines eintägigen Seminars am 1. Dezember in Nürnberg dar.

Die Teilnehmerzahl ist auf 15 begrenzt. Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Online-Anmeldung sind auf der Workshop-Website zu finden. (js)