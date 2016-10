Anfragen von Kunden oder Mitarbeitern mit einem Ticketsystem zu verwalten, ist heute State of the Art. Der eintägige Workshop zeigt, wie dazu die freien Open Technology Real Services gekonnt eingesetzt werden.

Ineinander verwobene Mail-Threads sind so out wie Zettelberge auf dem Schreibtisch. Wer Fehlermeldungen zu IT- und anderen Systemen, Kundenanfragen und Ähnliches übersichtlich verwalten will, greift besser zu einem Ticketsystem, auch bezeichnet als Issue Tracking System, Ticket Request System oder Fallbearbeitungssystem.

Das frei verfügbare Open Technology Real Services, ehemals Open Ticket Request System, liegt mittlerweile in Version 5 vor und kann auf eine über 15jährige Entwicklungszeit zurückblicken. Nicht nur deswegen dürfte es zu den verbreitetsten Systemen seiner Art zählen, sondern auch wegen seiner Vielseitigkeit, Lauffähigkeit auf den wichtigsten Plattformen und webbasierten Bedienung.

Wie sich OTRS an die eigenen Bedürfnisse anpassen lässt, vermittelt Torsten Thau am 15. November in Hannover im Rahmen eines 1-Tages-Workshops. Vorausgesetzt werden grundlegende Erfahrungen im Umgang mit OTRS und der OTRS-Konfiguration, denn es geht um nicht um die Basics, sondern um weitergehende Aspekte wie die LDAP-Integration, Mandantenfähigkeit oder Service Level Agreements.

Der Referent leitet bei der c.a.p.e. IT den Projektbereich Service Management und ist als Projektleiter und Berater in vielen OTRS-Kundenprojekten unterwegs. Seine Firma ist auch Hersteller der OTRS-Erweiterung KIX4OTRS. Weitere Informationen sowie die Möglichkeit zur Online-Anmeldung sind auf der Workshop-Website zu finden. (js)