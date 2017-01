Wie man ein Single-Sign-on mit Kerberos in Active-Directory-Umgebungen aufsetzt, zeigt das interaktive zweitägige iX-Seminar für System- und Netzwerkadministratoren.

Nunmehr im elften Jahren wird der Hands-on-Workshop zum Thema Single-Sign-on mit Kerberos angeboten, der Administratoren in Theorie und Praxis der Authentisierung mit der freien Software einführt. Wegen des großen Interesses gibt es am 8./9. Februar einen kurzfristig angesetzten Zusatztermin in Hannover (Verlagsgebäude).

Das Seminar führt ein in die Einrichtung und Verwaltung einer Authentisierungs-Infrastruktur mit MIT Kerberos und Microsofts Active Directory. Anschließend geht es um die Erweiterung um OpenLDAP sowie die "Kerberisierung" von Dienstzugängen.

Referent ist wie immer Mark Pröhl, der sich bei atos (ehem. science + computing AG) als Senior Solutions Architect mit den Themen Kerberos, LDAP und Active Directory beschäftigt und auch ein Buch zum Thema veröffentlicht hat.

Weitere Informationen und das Anmeldeformular sind online zu finden. (js)