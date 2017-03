Wie man viele alltägliche Aufgaben durch ein Konfigurationsverwaltungs-Tool automatisieren kann, erfährt man in einem zweitägigen Seminar.

Konfigurieren und administrieren durch Rezepte schreiben in einer domänenspezifischen Sprache – so lautet, etwas verkürzt dargestellt, das Konzept von Chef, einem von der gleichnamigen Firma entwickelten Konfigurationsmanagement-Werkzeug. Wie man Chef einsetzt, um Alltagsaufgaben in der IT zu automatisieren, vermittelt ein zweitägiger Workshop (10./11. Mai 2017, Hannover).

Den Referenten stellt das Beratungs- und Schulungsunternehmen B1 Systems. Die Teilnehmerzahl ist auf 15 begrenzt, vorkonfigurierte Laptops werden gestellt. Vorausgesetzt werden grundlegende Kenntnisse der Linux-Systemadministration sowie der Shell-Programmierung.

Weitere Informationen sind auf der Workshop-Website verfügbar. Schnell buchen lohnt sich, bis zum 28. März gilt der Frühbucherrabatt von 10 Prozent. (js)