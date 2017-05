(Bild: dpa, Andrea Warnecke)

"Die NHS, komplett geschützt mit Sophos." Nach dem WannaCry-Debakel bei englischen Krankenhäusern hat Sophos diesen Werbeslogan mal schnell in der Versenkung verschwinden lassen.

Krankenhäuser des Gesundheitssystems National Health Service (NHS) des Vereinigten Königreiches wurden vom Verschlüsselungstrojaner WannaCry mit am schwersten getroffen. Hinsichtlich der verheerenden Folgen war es äußerst unglücklich, dass der AV-Hersteller Sophos auf der eigenen Seite mit folgendem Slogan warb: "The NHS is totally protected with Sophos" (die NHS, komplett geschützt mit Sophos).

It seems that Sophos slightly updated their website after the #Wanacry outbreak pic.twitter.com/GVxdDuYYjK — Łukasz (@maldr0id) May 14, 2017

Nach dem Angriff wurde der Text auf der Seite prompt geändert. Obwohl der aktuelle Untertitel "saving you money, keeping you safe" (wir sparen euch Geld und machen euch sicher) wohl immer noch verbesserungswürdig ist.

Update 16.05.2017, 14:37 Uhr

Ein Sprecher des Unternehmens teilte mit, man habe die Webseite nicht geändert, weil die eigenen Produkte die NHS nicht geschützt hätten. In vielen Fällen hätten die Sophos-Produkte gar Schlimmeres verhindert. Außerdem setzen laut Sophos nicht alle NHS-Krankenhäuser die AV-Software der Firma ein, da NHS-Krankenhäuser eigene IT-Entscheidungen treffen dürfen. Warum das Unternehmen die Webseite dennoch geändert hat, teilte man uns nicht mit.

lost+found: Die heise-Security-Rubrik für Kurzes und Skurriles aus der IT-Security

(fab)