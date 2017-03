Das Passwort für das Vault-7-Leak von Wikileaks hat einen politischen Hintergrund.

Für das aktuelle Vault-7-Leak hat Wikileaks eine interessante Veröffenlichungsmethode gewählt: Sie haben vorab einen Torrent bereitgestellt, der eine verschlüsselte 7z-Datei enthielt. Diese konnte man sich vorab bereits herunterladen.

RELEASE: CIA Vault 7 Year Zero decryption passphrase:



SplinterItIntoAThousandPiecesAndScatterItIntoTheWinds — WikiLeaks (@wikileaks) March 7, 2017

Das Passwort publizierte Wikileaks dann via Twitter zur offiziellen Freigabe der Daten. Es lautete "SplinterItIntoAThousandPiecesAndScatterItIntoTheWinds" und bezieht sich auf ein legendäres Zitat von John F. Kennedy zu seinen Absichten die CIA zu zerschlagen: "I will splinter the CIA into a thousand pieces and scatter it into the winds."

lost+found: Die heise-Security-Rubrik für Kurzes und Skurriles aus der IT-Security

(fab)